Χατζηλάμπρου: Ξεχώρισε στο Eurobasket U18 και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα με τον Άρη!

Χατζηλάμπρου: Ξεχώρισε στο Eurobasket U18 και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα με τον Άρη!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Χατζηλάμπρου: Ξεχώρισε στο Eurobasket U18 και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα με τον Άρη!

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Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Eurobasket U18 με την Εθνική Εφήβων.

Η Εθνική Εφήβων τερμάτισε στην 6η θέση στο Eurobasket U18, χάνοντας το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 από τη Γερμανία.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν από τους πολυτιμότερους της Ελλάδας καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο 18χρονος παίκτης του Άρη, ολοκλήρωσε το τουρνουά έχοντας μ.ο 17.1 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 7 αναμετρήσεις, σουτάροντας με 37.2% από το τρίποντο. Ο Χατζηλάμπρου έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι έτοιμος για το επόμενο...βήμα στην καριέρα του.

Θυμίζουμε ο 18χρονος φόργουορντ υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ανήμερα των γενεθλίων του.

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Αναλυτικά τα νούμερα του Χατζηλάμπρου στο Eurobasket U18:

  • VS Ισραήλ: 16 πόντοι (3/5 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο
  • VS Αυστρία: 10 πόντοι (1/1 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα.
  • VS Γαλλία: 23 πόντοι (3/4 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 2/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο.
  • VS Σερβία: 21 πόντοι (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/5 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
  • VS Ισπανία: 24 πόντοι (4/8 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 4/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο.
  • VS Ισραήλ: 8 πόντοι (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
  • VS Γερμανία: 18 πόντοι (3/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
@Photo credits: fiba
     

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