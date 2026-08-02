Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Eurobasket U18 με την Εθνική Εφήβων.

Η Εθνική Εφήβων τερμάτισε στην 6η θέση στο Eurobasket U18, χάνοντας το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 από τη Γερμανία.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν από τους πολυτιμότερους της Ελλάδας καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο 18χρονος παίκτης του Άρη, ολοκλήρωσε το τουρνουά έχοντας μ.ο 17.1 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 7 αναμετρήσεις, σουτάροντας με 37.2% από το τρίποντο. Ο Χατζηλάμπρου έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι έτοιμος για το επόμενο...βήμα στην καριέρα του.

Θυμίζουμε ο 18χρονος φόργουορντ υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ανήμερα των γενεθλίων του.

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📊 18 PTS with 4/5 3PM at halftime! #U18EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/63VvCMnn12 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 27, 2026

Αναλυτικά τα νούμερα του Χατζηλάμπρου στο Eurobasket U18: