Κρίμα για την Εθνική Εφήβων! Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γερμανία και γνώρισε την ήττα με 99-69, κατακτώντας την έκτη θέση και μένοντας εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου U19.
Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησα καλά την αναμέτρηση, έχοντας το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (20-19, 10'), ωστόσο δεν κατάφερε να το διατηρήσει στη συνέχεια. Οι Γερμανοί επέβαλαν την κυριαρχία τους, τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση και πήραν διψήφια διαφορά στο ημίχρονο (35-45, 20'). Η τρίτη περίοδος ήταν το χειρότερο διάστημα της Εθνικής στο παιχνίδι. Σκόραρε 16 πόντους, ενώ μεγάλο πρόβλημα είχε η άμυνα, με τους Γερμανούς να σκοράρουν 30 πόντους και να... εκτοξεύουν τη διαφορά.
Στην τέταρτη περίοδο, η Γερμανία εξακολούθησε να έχει τον έλεγχο και να διατηρεί τη διαφορά στα... ύψη, κερδίζοντας τελικά την αναμέτρηση με τελικό σκορ 99-69 και πανηγυρίζοντας το «χρυσό» εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19.
Κορυφαίος για την Εθνική ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ο οποίος πραγματοποίησε φανταστική εμφάνιση, πετυχαίνοντας double-double 18 πόντους (3/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 7 (1), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 8, Θωμάκος 5 (1), Χατζηλάμπρου 18 (4τρ.μ 13ρ.), Σκληρός 3, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 6 (2), Γκίκας 7, Ασημένιος 7 (1), Πούλος 4
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 35-45, 51-75, 69-99
Πρόγραμμα – Αποτελέσματα
- Θέσεις 1-2: 21.30 Σλοβενία-Ιταλία
- Θέσεις 3-4: 19.00 Ισπανία-Γαλλία
- Θέσεις 5-6: Ελλάδα-Γερμανία 69-99
- Θέσεις 7-8: Ισραήλ-Τουρκία 85-79
- Θέσεις 9-10: 19.00 Σερβία-Εσθονία
- Θέσεις 11-12: Δανία-Λιθουανία 83-91
- Θέσεις 13-14: Λετονία-Αυστρία 71-73
- Θέσεις 15-16: Βουλγαρία-Σλοβακία 72-74
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