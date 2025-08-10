Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χάρισε θέαμα και ουσία σε άμυνα κι επίθεση στο Ελλάδα - Ισραήλ.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκλεψε τη μπάλα από τον Ντένι Άβντιγια στο κέντρο, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και κάρφωσε εμφατικά, ξεσηκώνοντας συμπαίκτες και φιλάθλους.