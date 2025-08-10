Ελλάδα - Ισραήλ: Κλέβει και καρφώνει με δύναμη ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χάρισε θέαμα και ουσία σε άμυνα κι επίθεση στο Ελλάδα - Ισραήλ.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χάρισε θέαμα στο ξεκίνημα του Ελλάδα - Ισραήλ στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκλεψε τη μπάλα από τον Ντένι Άβντιγια στο κέντρο, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και κάρφωσε εμφατικά, ξεσηκώνοντας συμπαίκτες και φιλάθλους.
Το κλέψιμο και το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα - Ισραήλ:
