Εθνική Παίδων: Με Σερβία στους «16» του Eurobasket U16
Η Σερβία θα είναι η ομάδα που θα συναντήσει στα νοκ άουτ του EuroBasket U16 η Εθνική Παίδων.
Η Ισπανία, χάρη σε καλάθι του Γκιγιέμ Τάθο και μπλοκ του Γιαν Κερντάν στη συνέχεια, επικράτησε της Σερβίας με το εντυπωσιακό 97-95, αποτέλεσμα που έφερε τους ηττημένους στο δρόμο της Ελλάδας.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Εθνική ομάδα: Παπανικολάου, Σλούκας και Μήτογλου εκτός από το φιλικό κόντρα στο Ισραήλ
Η Ισπανία πήρε την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου και η Σερβία την δεύτερη, με αποτέλεσμα έτσι να βρει απέναντί της την Ελλάδα, που στον τέταρτο όμιλο τερμάτισε τρίτη.
Η αναμέτρηση Ισπανία - Ελλάδα για το EuroBasket U16 θα διεξαχθεί την Τρίτη (12/8), με την ώρα να μην έχει οριστεί ακόμη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.