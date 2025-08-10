Η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην φάση των «16» του Eurobasket U16.

Η Σερβία θα είναι η ομάδα που θα συναντήσει στα νοκ άουτ του EuroBasket U16 η Εθνική Παίδων.

Η Ισπανία, χάρη σε καλάθι του Γκιγιέμ Τάθο και μπλοκ του Γιαν Κερντάν στη συνέχεια, επικράτησε της Σερβίας με το εντυπωσιακό 97-95, αποτέλεσμα που έφερε τους ηττημένους στο δρόμο της Ελλάδας.

Η Ισπανία πήρε την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου και η Σερβία την δεύτερη, με αποτέλεσμα έτσι να βρει απέναντί της την Ελλάδα, που στον τέταρτο όμιλο τερμάτισε τρίτη.

Η αναμέτρηση Ισπανία - Ελλάδα για το EuroBasket U16 θα διεξαχθεί την Τρίτη (12/8), με την ώρα να μην έχει οριστεί ακόμη.