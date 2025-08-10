Ιταλία - Ελλάδα 57-66: Ήττα για την Εθνική Παίδων και τρίτη θέση στον όμιλο
Με ήττα έκλεισε την φάση των ομίλων του EuroBasket U16 η Εθνική Παίδων, η οποία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία, γνωρίζοντας την ήττα με 57-66.
Η Ελλάδα πλήρωσε το κακό δεύτερο δεκάλεπτο που έκανε, καθώς το επιμέρους 12-21 την έστειλε στο ημίχρονο με -9 (28-37), με την Ιταλία να ελέγχει στην συνέχεια την αναμέτρηση και να φτάνει στη νίκη.
Ο Άγγελος Ζούπας είχε μεν 18 πόντους, αλλά με 4/12 εντός παιδιάς, με τον νεαρό άσσο του Αμύντα να είναι ο μοναδικός διψήφιος.
Ο Ρουγκέρι με 12 πόντους, ο Μακέτι με 11 και ο Νικολόντι με 10 ήταν οι διψήφιοι της Ιταλίας.
Το ματς
Mία ανταγωνιστική πρώτη περίοδο (10-13 στο 8’15’’, 16-16 στο 9’45’’) έδωσε τη σκυτάλη σε μια δεύτερη στην οποία οι Ιταλοί έδειξαν να παίρνουν τον έλεγχο του αγώνα. Το 17-16 (10’13’’) από τα χέρια του Νούσιου έγινε 17-23 (13’20’’). Το τρίποντο του Ζούπα και δύο συνεχόμενοι αιφνιδιασμοί με τελικούς αποδέκτες τους Ιωαννίδη και Ασωνίτη οδήγησαν στο 24-26 (17’), αλλά το τελευταίο τρίλεπτο ήταν ιταλική υπόθεση με την διαφορά να φτάνει στο +11 (26-37, 19’05’’) μέσα και από την κυριαρχία στα ριμπάουντ (11-25).
Μάνης και Ζούπας πήραν προσπάθειες στην επίθεση για να μειώσουν (36-39, 25’30’’) με την Ελλάδα να πηγαίνει συνολικά πιο δυνατά και στην διεκδίκηση των ριμπάουντ. Η Ιταλία όμως βρήκε και πάλι το δρόμο προς το καλάθι και με το τρίποντο του Ρουτζέρι οδήγησε και πάλι στην διαφορά σε διψήφια τιμή (38-48, 29’50”). Η απόσταση έφτασε στο +15 (46-61, 35′)μ Ελλάδα προσπάθησε να επιστρέψει (57-66, 38’30”), αλλά οι Ιταλοί κράτησαν τη νίκη στα χέρια τους και την σφράγισαν με το τελικό 59-66
Διαιτητές: Χεκίμογλου (Τουρκία), Κράιντς (Σλοβενία), Ντεμιέρ (Ελβετία)
Δεκάλεπτα: 16-16, 28-37, 38-48, 59-66
Ελλάδα (Μισιακός):Ζούπας 18, Μάνης 6, Ασωνίτης 7, Βόντας 6 (2), Παπαϊωάννου 7 (1), Μέγγος, Σιγάλας 4, Ιωαννίδης 8, Νούσιος 3, Μεσσηνιώτης, Καπιρέλης
Δ’ Όμιλος – Πρόγραμμα και Αποτελέσματα
Παρασκευή 8/8
Ρουμανία – Ιταλία 69-105
Λετονία – Ελλάδα 74-68
Σάββατο 9/8
Ιταλία – Λετονία 49-70
Ελλάδα – Ρουμανία 74-67
Κυριακή 10/8
Ελλάδα – Ιταλία 59-66
20.00 Ρουμανία – Λετονία
Η κατάταξη
1.Ιταλία 2-1
2.Λετονία 2-0
3.Ελλάδα 1-2
4.Ρουμανία 0-2
