Απεγνωσμένος ο Ντόντσιτς: Δεν μπορούσε να βρει ποιος τον έκλεισε και δεν χωρούσε να μπει στο αξίας 2,5 εκατ. super-car! (vid)
Πριν από μερικές ημέρες, η Γερμανία κατάφερε να επικρατήσει της Σλοβενίας με 103-89, σε ένα ματς όπου ο Λούκα Ντόντσιτς έπαιξε κανονικά έχοντας φτάσει μάλιστα τους 19 πόντους.
Ωστόσο, όπως φαίνεται μέσα από ένα βίντεο που βγήκε στα Social Media, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς είχε μία μικρή αναποδιά στο πάρκινγκ του γηπέδου. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούσε να μπει στο αυτοκίνητό του ώστε να αποχωρήσει καθώς κάποιος είχε παρκάρει δίπλα στην πόρτα του!
Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να μπει, ο ίδιος φαίνεται την ώρα που είναι ενοχλημένος να μιλάει στο τηλέφωνο, να χαιρετάει τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντόντσιτς διαθέτει μία συλλογή με 14 αμάξια, όπου η συγκεκριμένη Rimac Nevera αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη.
Ο ενοχλημένος Ντόντσιτς
Annoyed Luka can’t get into his car after the game— Lakers By Nature (@akersature_now) August 10, 2025
Luka Dončić is annoyed because he can’t get into his brand-new Rimac Nevera, with the door blocked by another car. This happened after the Slovenia–Germany game 🤣😅
(C) _bessi_77 pic.twitter.com/ZgNi764hqc
