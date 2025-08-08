Η Γερμανία μπόρεσε να πάρει τη νίκη επί της Σλοβενίας με 103-89 σε φιλικό παιχνίδι. Ο Βάγκνερ και ο Κράμερ είχαν από 18 πόντους ενώ ο Ντόντσιτς έφτασε τους 19.

Σε ένα από τα φιλικά προετοιμασίας που δίνουν αυτήν την περίοδο πριν από το EuroBasket 2025, η Γερμανία κατάφερε να επιβληθεί της Σλοβενίας με 103-89, «χαλώντας» με αυτόν τον τρόπο το σόου του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι δύο πλευρές στην πρώτη περίοδο δεν φάνηκε να έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, κάτι το οποίο γίνεται εμφανές από το γεγονός πως το αρχικό δεκάλεπτο έληξε 29-26 υπέρ των Γερμανών. Τα «πάντσερ» μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 53-48.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και με επί μέρους 27-14, μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας αποκτήσει πλέον διαφορά 18 πόντων (80-62). Εκεί η Σλοβενία δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη διεκδίκηση και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της κεντρικής Ευρώπης πανηγύρισε τη νίκη με 103-89.

Ο Φραντζ Βάγκνερ και ο Νταβίντ Κράμερ είχαν από 18 πόντους, στους 15 ακολούθησε ο Ισάκ Μπόνγκα ενώ 12 είχε ο Αντρέας Ομπστ. Από την πλευρά των ηττημένων, ο Λούκα Ντόντσιτς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 15 είχε ο Χρόβατ, 14 ο Κλέμε Πρέπελιτς και 12 ο Γιούρκοβιτς.

Από την πλευρά της Γερμανίας δεν αγωνίστηκε ο Ντένις Σρέντερ και ο Ντάνιελ Τάις.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 48-53, 62-80, 89-103