Ντόντσιτς: Η νέα «κατάκτησή» του στους τέσσερις τροχούς
Η αγάπη του Λούκα Ντόντσιτς για τα αυτοκίνητα είναι γνωστή εδώ και χρόνια, όμως αυτή τη φορά ο Σλοβένος σούπερ σταρ πρόσθεσε κάτι εντελώς ξεχωριστό στη συλλογή του. Ο γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς απέκτησε ένα Rimac Nevera, με την αξία του να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια δολάρια.
Luka Dončić driving his new car $2 million Rimac Nevera.— Luka Updates (@LukaUpdates) August 7, 2025
IG/dpspotslj pic.twitter.com/6X0X0fuiug
Μιλώντας πριν λίγο καιρό στην «Overtime» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα, ως πρεσβευτής του Jordan Brand, ο Ντόντσιτς είχε αποκαλύψει πως κατείχε 13 αυτοκίνητα, μοιρασμένα μεταξύ Σλοβενίας και Ντάλας. Από τότε, η λίστα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας πλέον τα 14.
Η εντυπωσιακή του συλλογή περιλαμβάνει:
Apocalypse Hellfire 6x6
Koenigsegg Regera
Mercedes AMG G63 Brabus 800
Brabus Rocket 1000
Lamborghini Urus
Ferrari 812 Superfast
Porsche 911 Turbo S
Porsche Panamera 4
Porsche Electric Panamera
Audi A7
Ford Bronco (1967)
Chevrolet Camaro (1968)
Zastava 750
Rimac Nevera
Το «Brabus Rocket» είναι, όπως λέει ο ίδιος, το αγαπημένο του όχημα, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιο θα είναι το επόμενο απόκτημά του, απάντησε χαμογελώντας: «Μάλλον μια Lamborghini», όμως όπως φάνηκε το Rimac Nivera τον πρόλαβε.
Το Rimac Nevera είναι ένα υπερσύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων από την Κροατία, το οποίο ξεχωρίζει για την εκπληκτική του ταχύτητα και την πρωτοποριακή τεχνολογία που ενσωματώνει. Με περιορισμένη παραγωγή και εξαιρετικά υψηλή τιμή, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια hypercars στον κόσμο.
