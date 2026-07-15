Εθνική Εφήβων U20: Με Σερβία στα Προημιτελικά του Eurobasket
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε κάνει το καθήκον του στο ματς των «16» καθώς είχε επικρατήσει του Ισραήλ με 79-66 παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Εκεί περίμενε τον αντίπαλό του και ο οποίος θα προέκυπτε από την αναμέτρηση μεταξύ της Σερβίας και της Ιταλίας στο άλλο ματς των «16» του Eurobasket της Σλοβενίας.
Οι Σέρβοι επικράτησαν εύκολα των «ατζούρι» με 86-63 και θα τεθούν αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στα Προημιτελικά (16/7) του Eurobasket.
Λούτσιτς (17π.), Μποσνιάκοβιτς (12π.) κα Σουπούτ (10π.) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για λογαριασμό της Σερβίας.
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