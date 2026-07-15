Η Εθνική Ελλάδας έμαθε τον αντίπαλό της στα Προημιτελικά του Eurobasket με φόντο την είσοδο στη «ζώνη» των μεταλλίων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε κάνει το καθήκον του στο ματς των «16» καθώς είχε επικρατήσει του Ισραήλ με 79-66 παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Εκεί περίμενε τον αντίπαλό του και ο οποίος θα προέκυπτε από την αναμέτρηση μεταξύ της Σερβίας και της Ιταλίας στο άλλο ματς των «16» του Eurobasket της Σλοβενίας.

Οι Σέρβοι επικράτησαν εύκολα των «ατζούρι» με 86-63 και θα τεθούν αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στα Προημιτελικά (16/7) του Eurobasket.

Λούτσιτς (17π.), Μποσνιάκοβιτς (12π.) κα Σουπούτ (10π.) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για λογαριασμό της Σερβίας.