Eurobasket U20: Πού θα δείτε το ματς της Ελλάδας με τη Σερβία
Η Εθνική Νέων κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ στη φάση των «16» και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurobasket U20, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία.
Το σύνολο του Κώστα Παπαδόπουλου μπόρεσε να ανταπεξέλθει την πίεση των αντιπάλων του και πλέον καλείται να κοντραριστεί με τη Σερβία, όπου... διέλυσε την Ιταλία με 83-63 και πήρε την πρόκριση στους «8».
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της FIBA στο Youtube.
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