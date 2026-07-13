Ο Μάντας Γιουζένας σκόραρε 46 πόντους με τη φανέλα της Λιθουανίας στο Eurobasket U20 κόντρα στην Πολωνία και έγραψε... ιστορία.

Πράγματα και... θαύματα έκανε ο Μάντας Γιουζένας στην αναμέτρηση της Λιθουανίας κόντρα στην Πολωνία στο Eurobasket U20.

Συγκεκριμένα ο 19χρονος ολοκλήρωσε τον αγώνα, σκοράροντας 46 πόντους! (11/13 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 3/3 βολές), ενώ είχε και 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 25:41 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα ξεπέρασε τον Βλάντο Ιλιέφσκι και το ρεκόρ που κρατούσε από το 2000 με τους περισσότερους πόντους σε Eurobasket U20 όταν είχε πετύχει 45 πόντους.