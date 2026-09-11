Ο Πρόεδρος της Λιθουανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του, γνωστοποιώντας την απόφασή του μέσω των social media.

Παρελθόν από την Προεδρία της Λιθουανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είναι ο Μιντάουγκας Μπαλτσιούνας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω των social media.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν αρκετές προστριβές και το κλίμα ήταν τεταμένο στη χώρα της Βαλτικής καθώς είχε δημιουργηθεί ένταση προς το πρόσωπό του και έλαβαν χώρα δημόσιες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό -όπως έκανε σαφές και ο ίδιος- τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του παραδίδονται στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της λιθουανικής κοινότητας του μπάσκετ,

Οφείλω να αναγνωρίσω ότι το επίπεδο των δημοσίων επιθέσεων εις βάρος μου έχει φτάσει σε σημείο όπου η ανοχή σε αυτό έχει καταστεί δύσκολη, τόσο για τους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός μου όσο και για τη γενικότερη κατάσταση στο λιθουανικό μπάσκετ, με τις συνέπειες να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προβλεφθούν.

Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβω δράση για να μειωθεί η δημόσια ένταση. Τη Δευτέρα, θα αναστείλω τα καθήκοντά μου και θα μεταβιβάσω τις αρμοδιότητές μου ως επικεφαλής της ομοσπονδίας στον αντιπρόεδρο, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του οργανισμού.

Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα συμβάλει στην εκτόνωση της κρίσης, θα επιτρέψει την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει και θα δώσει τη δυνατότητα στην κοινότητα του μπάσκετ να επικεντρωθεί ξανά στον βασικό στόχο του λιθουανικού μπάσκετ: τις επιτυχίες στο γήπεδο. Το οικονομικό και οργανωτικό πλάνο για το τρέχον έτος θα παραδοθεί στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν τα τελευταία χρόνια και για τη συνεργασία μας.

Πιστεύω ακράδαντα σε ένα λαμπρό μέλλον για το λιθουανικό μπάσκετ».