Η Εθνική Νέων Γυναικών ηττήθηκε στον τελικό του Eurobasket U20 B' κατηγορίας από την Πορτογαλία με 43-78 ωστόσο είχε εξασφαλίσει την άνοδο στην Α' κατηγορία.

Μπορεί το συγκρότημα της Φρόσως Δρακάκη να γνώρισε βαριά ήττα στον τελικό του Eurobasket U20 Β' κατηγορίας στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας ωστόσο είχε καταφέρει να πετύχει τον στόχο της από τα ημιτελικά του θεσμού.

Από τη στιγμή που η Εθνική Νέων Γυναικών είχε πάρει το εισιτήριο για τον τελικό αυτομάτως είχε εξασφαλίσει και την άνοδο στην Α' κατηγορία ενόψει της επόμενης διοργάνωσης που θα πάρει μέρος.

Βέβαια στον μεγάλο τελικό παραδόθηκε άνευ όρων στην Πορτογαλία, κάτι που φαίνεται από το τελικό σκορ (43-78) και το +35 των Ιβήρων. Από την Εθνική μας ήταν «διψήφιες» οι Σύρπα και Λιανούδη, οι οποίες πέτυχαν από 11 πόντους η καθεμία.

Τα δεκάλεπτα: 11-18, 25-33, 33-58, 43-78.