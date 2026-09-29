Σύμφωνα με το BasketNews ο Νταΐνιους Αντομάιτις είναι κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο της Εθνικής Λιθουανίας.

Μια ανάσα από τον πάγκο της Εθνικής Λιθουανίας είναι ο Νταΐνιους Αντομάιτις σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews. Μετά την παραίτηση του Ρίμας Κουρτινάιτις, ο 52χρονος τεχνικός είναι κοντά στο να αναλάβει εκ νέου το... τιμόνι της πατρίδας του.

Ο Αντομάιτις ήταν ο κόουτς των Λιθουανών από το 2016 έως το 2019 και έχει θητεία σε αρκετούς συλλόγους, όπως τις Λιέτουβος Ρίτας, Νεπτούνας, Χάποελ Ιερουσαλήμ, μεταξύ άλλων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν ο προπονητής της Άλβαρκ Τόκιο στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη (30/09) ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ντομίνικας Ντομάρκας, θα παρουσιάσει τον Νταΐνιους στην Εκτελεστική Επιτροπή και οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο θα πραγματοποιηθούν στις 14 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος Πρόεδρος, Μιντάουγκας Μπαλτσιούνας, είχε παραιτηθεί προσφάτως από τα καθήκοντά του.