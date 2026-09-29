Λιθουανία: Κοντά στην επιστροφή του ο Αντομάιτις
Μια ανάσα από τον πάγκο της Εθνικής Λιθουανίας είναι ο Νταΐνιους Αντομάιτις σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews. Μετά την παραίτηση του Ρίμας Κουρτινάιτις, ο 52χρονος τεχνικός είναι κοντά στο να αναλάβει εκ νέου το... τιμόνι της πατρίδας του.
Ο Αντομάιτις ήταν ο κόουτς των Λιθουανών από το 2016 έως το 2019 και έχει θητεία σε αρκετούς συλλόγους, όπως τις Λιέτουβος Ρίτας, Νεπτούνας, Χάποελ Ιερουσαλήμ, μεταξύ άλλων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν ο προπονητής της Άλβαρκ Τόκιο στην Ιαπωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη (30/09) ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ντομίνικας Ντομάρκας, θα παρουσιάσει τον Νταΐνιους στην Εκτελεστική Επιτροπή και οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο θα πραγματοποιηθούν στις 14 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος Πρόεδρος, Μιντάουγκας Μπαλτσιούνας, είχε παραιτηθεί προσφάτως από τα καθήκοντά του.
Dainius Adomaitis is set to return as head coach of the Lithuanian national team after receiving unanimous backing from all four ALK presidential candidates, per BasketNews sources 🇱🇹✍️— BasketNews (@BasketNews_com) September 29, 2026
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