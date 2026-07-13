O αδερφός του Βίκτου Γουεμπανιάμα, Όσκαρ ήταν εξαιρετικός στη νίκη της Γαλλίας επί της Ιταλίας στο Εurobasket U20 και σίγουρα θα έκανε περήφανο τον αδερφό του.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα συνεχίσει να αποτελεί το πρόσωπο των Σαν Αντόνιο Σπερς για πολλά χρόνια ακόμη υπογράφοντας πενταετή επέκταση του rookie συμβολαίου του, συνολικής αξίας 252 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πάντως ο Βίκτορ έχει ακόμα έναν αδερφό που παίζει μπάσκετ και μάλιστα εντυπωσιάζει στο Eurobasket U20 με την φανέλα της εθνικής Γαλλίας. Το όνομα του είναι Όσκαρ και αγωνίζεται στη θέση του small forward. Eίναι 20 ετών και βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα.

Όπως έδειξε στην επικράτηση των Γάλλων επί της Ιταλίας έχει έφεση στα ριμπάουντ. Τελείωσε την αναμέτρηση με 12 ριμπάουντ, τα 4 εκ των οποίων ήταν επιθετικά. Επιπλέον είχε 9 πόντους, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Τελείωσε εντυπωσιακά φάσεις με καρφώματα ενώ είναι εκρηκτικός και βρήκε τις στιγμές του στο ανοιχτό γήπεδο. Τους περισσότερους πόντους τους πέτυχε κοντά στο καλάθι, εκεί που ξέρει πως να βάζει το σώμα του.

Την σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ έχοντας μικρό χρόνο συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έμενε 5.7 λεπτά ανά ματς στο παρκέ. Μένει να δούμε αν κάποια στιγμή στο μέλλον ακολουθήσει τα χνάρια του αδερφού του και βρεθεί στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Βίκτορ άλλωστε φέτος έκανε πράματα και θάματα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, οδηγώντας τους Σπερς μέχρι τους τελικούς, εκεί όπου υποκλίθηκε στους Νικς των Μπράνσον και Τάουνς.