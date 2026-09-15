Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ρίμας Κουρτινάιτις από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Λιθουανίας.

Παρελθόν από το πόσο του ομοσπονδιακού προπονητή της Λιθουανίας αποτελεί ο Ρίμας Κουρτινάιτις ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του και η οποία έγινε γνωστή.

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία ανέφερε ότι «ο Ρίμας Κουρτινάιτις αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Λιθουανίας. Μαζί του παραιτείται και ολόκληρο το προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Ο νέος προπονητής της Εθνικής θα αναδειχθεί μετά την εκλογή του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας «Lietuvos krepšinis», αλλά το αργότερο μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για το επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Ο Κουρτινάιτις βρισκόταν στην εθνική Λιθουανίας από τον Οκτώβριο του 2024, την οποία και οδήγησε στην 5η θέση του προηγούμενου Eurobasket στη Ρίγα.

«Πήρα την απόφαση να αποχαιρετήσω την Εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, καθώς το νέο προπονητικό τιμ θα έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να προετοιμαστεί για το ερχόμενο προκριματικό παράθυρο. Είχα πάρει την απόφασή μου ήδη μετά τον πρώτο προκριματικό γύρο, όμως μου ζητήθηκε να βοηθήσω την ομάδα και να συνεχίσω τη δουλειά στο αμέσως επόμενο παράθυρο. Είναι ευχάριστο που καταφέραμε να αποχαιρετήσουμε με μια νίκη απέναντι στην ισχυρή εθνική ομάδα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Αυτό μας διατήρησε σε ανταγωνιστική θέση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου» είπε αρχικά ο Κουρτινάτις και συνέχισε:

«Η βαθμολογική συγκομιδή της Εθνικής είναι διαχειρίσιμη, αντίστοιχη με αυτή που αντιμετωπίζουν πολλές άλλες ομάδες στους ομίλους τους. Θεωρώ ότι, επικρατώντας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης η οποία ουσιαστικά δεν έχει πλέον ελπίδες πρόκρισης και πιθανότατα θα αγωνιστεί χωρίς τους παίκτες της από το NBA αλλά και της Τουρκίας που έχει ήδη προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενδέχεται να μας αρκεί μόλις μία νίκη απέναντι στη Σερβία στα δύο εναπομείναντα μεταξύ μας παιχνίδια. Πρόκειται για ένα απολύτως ρεαλιστικό σενάριο, παρόμοιο με εκείνο που συνάντησα όταν ανέλαβα την ομάδα το 2024 στα προκριματικά του Eurobasket».

Και κατέληξε λέγοντας: «Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο προπονητικό τιμ που θα με διαδεχθεί, καθώς και σε ολόκληρη την Εθνική Λιθουανίας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους παίκτες μου που ανταποκρίθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για το λιθουανικό μπάσκετ. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε όλο το επιτελείο της ομάδας, τους βοηθούς μου, καθώς και σε όλους τους φιλάθλους που στήριξαν την Εθνική σε αυτή τη δύσκολη καμπή»