Η ΑΕΚ παίζει ένα κρίσιμο ματς στο BCL κόντρα στη Σομπατέλι (19:00, Magenta Sport 2, live Gazzetta) και πρέπει να παρουσιαστεί πολύ βελτιωμένη στην άμυνα της σε σχέση με τα κακώς κείμενα της σεζόν μέχρι τώρα.

Μπορεί όλα τα φώτα σήμερα να πέφτουν πάνω στην ποδοσφαιρική AEK που παίζει ένα τεράστιο ματς κόντρα στη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45, Mega, Magenta Sport 2, live Gazzetta), αλλά και η μπασκετική Ένωση έχει κρίσιμο παιχνίδι μπροστά της.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα λίγες μέρες μετά την ήττα από το Βίκο, δοκιμάζεται στην Ουγγαρία κόντρα στη Σομπατέλι (19:00, Μagenta Sport 4, live Gazzetta). Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1 στον όμιλο.

Στα θετικά το γεγονός πως οι Ντέρικ Γουίλιαμς και Λάντερς Νόλεϊ είναι διαθέσιμοι και ανοίγουν το rotation του Σάκοτα. Θα απουσιάσουν οι Τομά Ερτέλ, Κισόν Φίζελ και Γάιος Σκορδίλης. Η Ένωση έχει θεματάκια στα τελευταία ματς και στις δύο μεριές του παρκέ, αλλά μόνο μέσω της βελτίωσης της άμυνας της θα βγάλει και πιο ωραία πράγματα στην επίθεση

Η άμυνα θα φτιάξει και την επίθεση

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ στα τελευταία ματς ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Μετρά 4 ήττες στα 5 τελευταία ματς (Άρης, Αντβέρπ, ΠΑΟΚ και Βίκος), ενώ επικράτησε μόνο της Μυκόνου. Στα περισσότερες ήττες η Ένωση είχε προβλήματα στην άμυνα της. Μοναδική εξαίρεση η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ που τον κράτησε στους 65, αλλά δεν τον νίκησε γιατί πέτυχε μόλις 62.

Οι συνεργασίες δεν είναι στο επίπεδο που ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια επιθετικά και ούτε βρίσκει πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Και οι πόντοι στον ανοιχτό γήπεδο αρέσουν στον Σάκοτα που θέλει η ομάδα του να τρέχει όποτε βρίσκει στην ευκαιρία.

Αλλά για να ανεβάσει την επίθεση της η ΑΕΚ, πρέπει πρώτα να βάλει τις βάσεις στην άμυνα. Η άμυνα θα της δώσει ψυχολογία για να κάνει πιο όμορφα πραγματάκια στην επίθεση. Η σωστή άμυνα σου δίνει ενέργεια και στην επίθεση.

Και η άμυνα της Ένωσης φέτος παίρνει κάτω από τη βάση. Απαιτείται άμεση βελτίωση σε αυτόν τον τομέα για να μπορέσει σιγά σιγά να ορθοποδήσει ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Με Ολυμπιακό στο Super Cup δέχθηκε 93, με Σαλόν 93, με Άρη 88, με Αντβέρπ 103 στην χειρότερη επίδοση της, ενώ ο Βίκος σταμάτησε στους 95. Αρχής γενομένης από το ματς με τη Σομπατέλι, το σύνολο του Σάλε πρέπει να γίνει πιο σκληρό στην άμυνα, τόσο στην περιφερειακή όσο και στη ρακέτα. Μόνο έτσι θα γυρίσει το... τσιπάκι και θα βρει την χαμένη της αυτοπεποίθηση.

Τα ματς της ΑΕΚ με θέματα στην άμυνα

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 93-80

ΑΕΚ - Σαλόν 95-93

Άρης - ΑΕΚ 88-58

ΑΕΚ - Αντβέρπ 76-103

Βίκος - ΑΕΚ 95-84