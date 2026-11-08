Οι δηλώσεις του Μπράνκου Μπάντιο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη SUNEL Arena εις βάρος της ΑΕΚ με 83-74.

Ο Μπράνκου Μπάντιο ήταν «dominant» στην επικράτηση του Παναθηναϊκού στην έδρα της ΑΕΚ. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ του Τριφυλλιού σε 34:25 λεπτά συμμετοχής είχε 25 πόντους με 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 1 ασίστ και μόλις ένα λάθος με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στάθηκε στη συγκέντρωση που οφείλει να έχει η ομάδα του σε κάθε αγώνα και τόνισε πως νιώθει όμορφα, που βοήθησε τους Πράσινους να κερδίσουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπάντιο:

Για την εμφάνισή του και τη νίκη του «Τριφυλλιού»:

«Χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει. Βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ελέγξαμε τα λάθη, επιβάλλαμε τον ρυθμό μας και παίξαμε όπως θέλαμε. Κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίσαμε».

Για τους έξι αγώνες σε 12 μέρες:

«Κάθε ματς είναι σημαντικό. Πρέπει να το πάμε ματς με ματς και να προσέχουμε το σώμα μας. Η Ευρωλίγκα είναι πολύ σημαντική, όπως και το πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα τα ματς. Ξέρουμε πως είναι δύσκολο πρόγραμμα αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι».