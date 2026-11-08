Οι ατυχίες δεν σταματούν για την ΑΕΚ, αφού ο Δημήτρης Φλιώνης αποχώρησε από το ματς με τον Παναθηναϊκό με θέμα στους κοιλιακούς.

Η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι το τέλος κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά λύγισε με 83-74, σε ένα ματς που συνεχίστηκε η κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς.

Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο. Το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια, με τον οργανισμό της Ένωσης να είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού ο τραυματισμός είναι στον αχίλλειο. Ο παίκτης πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ούτε ο αρχηγός Δημήτρης Φλιώνης ολοκλήρωσε το ματς λόγω θέματος στους κοιλιακούς. Ο captain θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Πλέον έξι παίκτες (Φλιώνης, Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Φίζελ, Σκορδίλης) βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο της Βασίλισσας σε μια πολύ δύσκολη σεζόν από κάθε άποψη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ

Αδιανόητο…

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά έξι παίκτες συμπεριλαμβάνονται πλέον στο βεβαρυμένο «ιατρικό δελτίο» της ΑΕΚ, αφού τραυματίστηκε ξανά (και) ο Δημήτρης Φλιώνης.

Ο αρχηγός της Ομάδας μας υπέστη θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων δεξιάς στη διάρκεια της αναμέτρησης με Παναθηναϊκό AKTOR και θα υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική τομογραφία στο Meditteraneo Ηospital, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων βρίσκονται και οι Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Φίζελ, Σκορδίλης.