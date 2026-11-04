Η Ρεάλ Μαδρίτης επισκέπτεται την Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για τρίτη φορά σε επίσημο ματς και για τέταρτη συνολικά, με την Ένωση να θέλει να κάνει και απόψε πράξη τον ύμνο της, παραμένοντας αήττητη!

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς στίχους στον ύμνο της ΑΕΚ λέει «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε τ' όνομά σου», το οποίο ακούγεται δυνατά από τα χείλη των οπαδών της Ένωσης κάθε φορά πριν την έναρξη των αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επισκέπτεται την Αθήνα για να παίξει απόψε κόντρα στην ΑΕΚ για τρίτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, με τον Δικέφαλο να είναι αήττητος στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις απέναντι στη «Βασίλισσα». Πριν από όλα αυτά είχε προηγηθεί βέβαια το ιστορικό φιλικό του 1965 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ιστορικό φιλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Χρήστος Κολοκοτρώνης εμπνεύστηκε τον παραπάνω στίχο για τον ύμνο της ΑΕΚ από το φιλικό των δύο ομάδων στις 12 Μαΐου του 1965 όταν η Ένωση φιλοξένησε την τεράστια Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα ιστορικό ματς που έληξε ισόπαλο με 3-3. Η «Βασίλισσα» που μετρούσε πέντε Κύπελλα Πρωταθλητριών είχε παραταχθεί στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια με όλα της τα αστέρια με πρώτον από όλους τον Φέρεντς Πούσκας.

Ήταν το ματς που έλαμψε ο Μίμης Παπαϊώαννου, με δύο γκολ στο 16' και στο 46', ενώ ο Παπαγεωργίου στο 11' είχε ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ με τον Πούσκας να μειώνει στο 40'. Ο Πίρι μείωσε ξανά για τη Ρεάλ στο 50' για το 3-2, με τον Μπουένο στο 57' να ισοφαρίζει για 3-3 που ήταν και το τελικό σκορ. Μάλιστα η σπουδαία εμφάνιση του Παπαϊωάννου έκανε τη Ρεάλ να καταθέσει πρόταση 4 εκατ. δραχμών. Η Ένωση είχε αρνηθεί να τον παραχωρήσει και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής απογοητευμένος απείχε από την ομάδα ακολουθώντας σε περιοδείες τον Στέλιο Καζατζίδη πριν επιστρέψει στη συνέχεια στην ΑΕΚ.

Η μεγάλη νίκη στο ΟΑΚΑ στο πρώτο επίσημο ματς

Η πρώτη φορά που τέθηκαν αντιμέτωπες σε επίσημο ματς ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τη σεζόν 1985/86 για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA. Στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ στις 18 Σεπτεμβρίου ένα γκολ του Παπαϊωάννου στο 10' ήταν αρκετό για να πάρει η ΑΕΚ μια σπουδαία νίκη απέναντι στη μεγάλη Ρεάλ των Σάντσες, Μπουντραγκένιο, Βαλντάνο, Μίτσελ, Καμάτσο και Σαντσίς.

Στη ρεβάνς του Σαντιάγο Μπερναμπέου στις 2 Οκτωβρίου βέβαια, η Ρεάλ ήταν καταιγιστική. Οι Μαδριλένοι με 5-0 πήραν άνετα την πρόκριση επί της ΑΕΚ ανατρέποντας το 1-0 της Αθήνας. Ήδη από το πρώτο μέρος είχαν κριθεί τα πάντα με αυτογκόλ του Γεωργαμλή στο 8' και τέρματα των Μπουντραγκένιο (18'), Μίτσελ (20') και Βαλντάνο (32'), με τον Σάντσες στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 59' να διαμορφώνει το τελικό 5-0.

Οι σπουδαίες ισοπαλίες σε Νέα Φιλαδέλφεια και Μπερναμπέου

Έπρεπε να περάσουν 17 χρόνια για να τεθεί ξανά αντιμέτωπη η ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τη σεζόν 2002/03 στον όμιλο του Champions League, η Ένωση υποδέχθηκε τη «Βασίλισσα» στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 2 Οκτωβρίου σε ένα από τα πιο ιστορικά ευρωπαϊκά ματς των κιτρινόμαυρων. Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ των «Γκαλάκτικος» με Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιντάν, Μακελελέ, Φίγκο και Ραούλ. Μόλις στο 6' ο Τσιάρτας με απευθείας εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ, ο Ζιντάν στο 15' είχε απάντηση, αλλά με κεφαλιές των Μαλαδένη στο 25' και Νικολαΐδη στο 28' η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με 3-1! Η Ρεάλ ξανά με τον Ζιντάν μείωσε σε 3-2 στο 39', με τον Γκούτι στο 60' να γράφει το τελικό 3-3.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε ακόμα και να είχε πάρει τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ επανέλαβε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στους αστέρες των «Μερένχες» στις 22 Οκτωβρίου στο ματς του Σαντιάγο Μπερναμπέου όπου και εκεί στάθηκε όρθια φεύγοντας με το ισόπαλο 2-2 σε ακόμα μια ιστορική κιτρινόμαυρη βραδιά στην Ευρώπη. Μπορεί τα δύο γκολ του ΜακΜάναμαν από το πρώτο μέρος στο 24' και στο 43' να έδωσαν ένα σαφές προβάδισμα στη Ρεάλ, ωστόσο στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ με κεφαλιά του Κατσουράνη στο 74' και το τέρμα του Σεντένο στο 86' άφησε στα... κρύα του λουτρού τη Ρεάλ φεύγοντας από τη Μαδρίτη με τον βαθμό. Η ΑΕΚ είχε παραμείνει αήττητη σε εκείνον τον όμιλο με Ρόμα και Γκενκ, όμως οι έξι ισοπαλίες δεν τη βοήθησαν να πάρει την πρόκριση.