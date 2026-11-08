ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 74-83: Η «γεμάτη» εμφάνιση του Μπάντιο
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ έκανε τα πάντα και ήταν εκείνος που ηγήθηκε των «πρασίνων» μέχρι την τελική τους επικράτησε απέναντι στην ΑΕΚ με 84-73.
Συγκεκριμένα σε 34:25 λεπτά συμμετοχής είχε 25 πόντους με 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 1 ασίστ και μόλις ένα λάθος με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Αν μη τι άλλο αυτή ήταν και η καλύτερη εμφάνιση του Μπράνκου Μπάντιο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Δείτε την τρομερή εμφάνιση του Μπάντιο
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