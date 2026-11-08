Ο Μπράνκου Μπάντιο μετέτρεψε το ματς στην SUNEL Arena σε «one man show» πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ έκανε τα πάντα και ήταν εκείνος που ηγήθηκε των «πρασίνων» μέχρι την τελική τους επικράτησε απέναντι στην ΑΕΚ με 84-73.

Συγκεκριμένα σε 34:25 λεπτά συμμετοχής είχε 25 πόντους με 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 1 ασίστ και μόλις ένα λάθος με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Αν μη τι άλλο αυτή ήταν και η καλύτερη εμφάνιση του Μπράνκου Μπάντιο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.