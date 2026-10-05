To Gazzetta στέκεται στα πρώτα δείγματα γραφής του Νέλι Τζόζεφ που αποτελεί πυλώνα της frontline της ΑΕΚ, αλλά και στην πολύπλευρη συνεισφορά που θα έχει ο Λαρεντζάκης μέσα στη σεζόν.

Η ΑΕΚ μπήκε έτοιμη στο πρώτο της ματς στην GBL και επικράτησε εύκολα με 91-70 του Αμαρουσίου.

Πλέον κοιτάζει την πρεμιέρα της στο ΒCL κόντρα στην Σαλόν (7/10, 19:00), εκεί όπου σίγουρα δεν θα έχει τους Φίζελ, Μπράουν και Γουίλιαμς, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία του Δημήτρη Κατσίβελη.

Στο ματς με το Μαρούσι, έλαμψε το άστρο του Νέλι Τζόζεφ που κυριάρχησε στις δύο ρακέτες και ήδη καταθέτει τα διαπιστευτήρια του, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έδειξε από νωρίς πως φέτος θα κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ, αποτελώντας ηγετική μορφή για την Βασίλισσα. To Gazzetta εξηγεί.

Η πιο ψαγμένη κίνηση της ΑΕΚ

Μπορεί να πέρασε στα ψιλά η απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ από την ΑΕΚ, αλλά με το παρελθόν που έχει η Ένωση του Σάκοτα στο να φτιάχνει τους σέντερ, η περίπτωση του είναι πολύ ελκυστική. Αποτέλεσε μια από τις πρώτες μεταγραφές της Ένωσης.

Ο Τζόζεφ που πήρε και ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια, έχει δείξει ήδη την ποιότητα του και βγαίνει μπροστά σε μια δύσκολη φάση για την Ένωση, όπου λείπουν τρεις κομβικοί ψηλοί όπως ο Γουίλιαμς, ο Μπράουν και ο Φίζελ.

Κόντρα στην ομάδα του Παπαθεοδώρου κουβάλησε τη frontline της Ένωσης, παίρνοντας φυσικά βοήθειες από τους Πίνκνεϊ και Τσαλμπούρη.

Αλλά ο Τζόζεφ ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά. Τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 9/12 σουτ, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Τελείωσε σχεδόν όλες τις φάσεις που πήρε και για άλλο ένα ματς δείχνει πως κινείται υπέροχα στη ρακέτα και βρίσκεται στη σωστή θέση για να υποδεχθεί τη μπάλα και να σκοράρει.

Δεν είναι τυχαίο πως μιλάμε για τον κορυφαίο ριμπάουντερ στο γαλλικό πρωτάθλημα πέρυσι. Σκόραρε με πολλούς τρόπους. Με putback κάρφωμα, στον αιφνιδιασμό, με ωραίο hook. Γενικά κοντά στο καλάθι αποδεικνύεται μέχρι στιγμής λίρα 100.

Επιπλέον είναι τιμιότατος στον αμυντικό τομέα και με τα δύο μπλοκ του έστειλε μηνύματα στο Μαρούσι.

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ξέρει να ανεβάζει επίπεδο τους ψηλούς της και πολύ παραπάνω ο Ντράγκαν Σάκοτα. Τους... πλάθει, τους εξελίσει, τους αλλάζει το status. Οι περιπτώσεις πολλές. Βινς Χάντερ, Καμπενγκέλε, Τίλμαν, Κρις Σίλβα. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, αλλά ο Τζόζεφ δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και κάνει τους ανθρώπους της ΑΕΚ να αισιοδοξούν. Mην ξεχνάμε πως είναι μόλις 24 ετών!

O Λαρεντζάκης που προσφέρει σε πολλούς τομείς

Ο Λαρεντζάκης επέστρεψε στην ΑΕΚ, θέλοντας να πανηγυρίζει ξανά τίτλους με την ομάδα. Ο Λάρυ ήταν κομβικός και πολύτιμος στα σχέδια του Σάκοτα στην Ένωση που πήρε BCL και Κύπελλο Ελλάδος το 2018, αλλα και το Διηπειρωτικό το 2019.

Ο ρόλος του Έλληνα περιφερειακού θα είναι σύνθετος στην ΑΕΚ. Ο Λάρυ θα προσφέρει σε αρκετούς τομείς στο παρκέ. Σε πράγματα που φαίνονται στη στατιστική και σε άλλα που δεν φαίνονται.

Κόντρα στο Μαρούσι, είχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, αλλά και 11 στο +/-. Δεν είναι τόσο η στατιστική, αλλά όσα πρόσφερε στην ΑΕΚ και στους συμπαίκτες του σε κάθε κατοχή.

Η ενέργεια του, ο τρόπος που πανηγύριζε μεγάλες άμυνες της ομάδας και ξεσήκωσε τον κόσμο σε ορισμένες περιπτώσεις. Θέλει να συμπαρασύρει όλη την ομάδα να παίζει με ένταση σε κάθε φάση. Η τρέλα του για φάουλ που χρεώθηκε και το πόσο καλός συμπαίκτης είναι.

Το τελευταίο φάνηκε και από την φάση που βγαίνει ανενόχλητος στον αιφνιδιασμό και αντί να σκοράρει, γυρίζει πλάτη στο καλάθι και υψώνει στον Τζόζεφ για ένα θεαματικό alley oop. Άλλωστε όλοι ξέρει πως μια ασίστ κάνει χαρούμενους δύο παίκτες.

Ο Λάρυ θα αποτελέσει την... κόλλα για την ΑΕΚ σε αρκετές περιπτώσεις στην πεντάδα του Σάκοτα, με την ποιότητα, την εμπειρία και πολύ παραπάνω με την... τρέλα του και την ενέργεια του στο παρκέ. Νιώθει καλά στην ΑΕΚ και θέλει να είναι και το δεύτερο πέρασμα από την ομάδα πετυχημένο.

Μαζί με τον μάγο Ερτέλ που ομορφαίνει, γλυκαίνει το παιχνίδι της Ένωσης, ανεβάζουν επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας.