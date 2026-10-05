Δείτε τα δεδομένα των τραυματιών της ΑΕΚ ενόψει της πρεμιέρας στο ΒCL με τη Σαλόν (7/10, 19:00), αλλά και της μάχης με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο (10/10, 17:30).

Η ΑΕΚ μπήκε με φόρα στη GBL το Σάββατο που πέρασε. Η Ένωση έδειξε την ποιότητα της στο παρκέ απέναντι στο Μαρούσι και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ομάδα του Παπαθεοδώρου, παρόλο που αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τρεις κομβικούς ψηλούς (Φίζελ, Μπράουν, Γουίλιαμς) και δίχως τον σημαντικό Κατσίβελη που μπορεί να παίξει και να μαρκάρει πολλές θέσεις.

Πλέον στην Ένωση έχουν στρέψει την προσοχή τους στην πρεμιέρα του BCL με τη Σαλόν στη SUNEL Arena (19:00). Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει ούτε σε αυτό το παιχνίδι διαθέσιμους τους Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς. Αντίθετα υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να παίξει ο Κατσίβελης, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν στις προπονήσεις που έρχονται για την Βασίλισσα. Μένει να δούμε αν ο Έλληνας περιφερειακός θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και θα προλάβει την αναμέτρηση με τους Φινλανδούς.

Σχετικά με το ματς με τον Άρη στη GBL το Σάββατο (19:30), σίγουρα εκτός δράσης θα είναι ο Φίζελ. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής των Γουίλιαμς και Μπράουν, οι οποίοι είναι πιο μπροστά στην αποθεραπεία σε σχέση με τον Φίζελ. Θα κρίνουν πολλά oι ημέρες μετά το ματς με την Σαλόν για το αν θα προλάβουν τον Άρη οι Μπράουν και Γουίλιαμς.

O Φίζελ και ο Μπράουν έχασαν την προετοιμασία της Ένωσης λόγω τραυματισμού και κατ'επέκταση δεν έχουν αγωνιστεί σε κανένα φιλικό κι επίσημο ματς.