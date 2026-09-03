Η ΚΑΕ ΑΕΚ παρέθεσε «οικογενειακό» γεύμα στο «Καστελόριζο» σε όλα τα μέλη του συλλόγου ενόψει της νέας σεζόν.

Νέα σεζόν με πολλές φιλοδοξίες για την ΑΕΚ! Σύσσωμα τα μέλη της ομάδας γευμάτισαν στο «Καστελόριζο» με φόντο τη νέα απαιτητική σεζόν που έπεται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Εκτός από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας στο γεύμα έδωσαν το «παρών» οι Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος. Σκοπός του γεύματος που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (03/09) ήταν τα μέλη που απαρτίζουν τον Δικέφαλο Αετό να έρθουν πιο κοντά και να συσφίξουν τις σχέσεις τους με στόχο μια χρονιά που θα συνοδευτεί από υγεία και επιτυχίες.

Οι κιτρινόμαυροι θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους στην Πόλη, όπου θα αγωνιστούν στο πρώτο τους φιλικό απέναντι στην Τράμπζονσπορ (04/09). Απόντες θα είναι οι Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ, οι οποίοι είναι τραυματίες και θα παραμείνουν στην Αθήνα για θεραπείες, ούτως ώστε να επιταχύνουν για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.