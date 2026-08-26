Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας στην «SUNEL Arena» με 101-75, στο πρώτο της φιλικό μετά την έναρξη της προετοιμασίας.

Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκαναν ντεμπούτο οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γιώργος Τσαλμπούρης, Νέλι Τζόζεφ, Βασίλης Χαρτώνας και Σταύρος Γυμνόπουλος, σ' ένα ματς όπου υπήρχαν και πολλές απουσίες για την Ένωση.

Συγκεκριμένα δεν αγωνίστηκαν οι Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρης Φλιώνης, ενώ αναμένεται και ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, τον οποίο και ανακοίνωσε η ΑΕΚ επίσημα.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το παιχνίδι ήταν κεκλεισμένων των θυρών ενώ δεν κρατήθηκαν οι πόντοι των παικτών.