ΑΕΚ: Με... 100άρα το πρώτο φιλικό κόντρα στη Μεγαρίδα
Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκαναν ντεμπούτο οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γιώργος Τσαλμπούρης, Νέλι Τζόζεφ, Βασίλης Χαρτώνας και Σταύρος Γυμνόπουλος, σ' ένα ματς όπου υπήρχαν και πολλές απουσίες για την Ένωση.
Συγκεκριμένα δεν αγωνίστηκαν οι Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρης Φλιώνης, ενώ αναμένεται και ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, τον οποίο και ανακοίνωσε η ΑΕΚ επίσημα.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι το παιχνίδι ήταν κεκλεισμένων των θυρών ενώ δεν κρατήθηκαν οι πόντοι των παικτών.
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