Η... έλλειψη ψηλών ανάγκασε την ΑΕΚ να φέρει παίκτη προκειμένου να βοηθάει στις προπονήσεις της προετοιμασίας και πιο συγκεκριμένα τον Αμερικανό Ντεάντρε Πίνκνεϊ.

Από τη στιγμή που απουσιάζουν οι Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ, ο Ντράγκαν Σάκοτα ήθελε παίκτη προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιεί σωστά τις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Έτσι εκτός από τον Γιώργο Τσαλμπούρη κάνει δικό της και τον Πίνκνεϊ. Ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω επέστρεψε στην ΑΕΚ και την ενσωμάτωση του Φρανκ Μπάρτλεϊ, η ΑΕΚ ήθελε δεδομένα έναν ακόμα παίκτη.

O 26χρονος φόργουορντ σέντερ αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας υπογράφοντας μηνιαίο συμβόλαιο, το οποίο μπορεί να επεκταθεί και για έναν ακόμα μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Πρόκειται για απόφοιτο του Σάουθερν Μισισίπι ο οποίος έχει αγωνιστεί σε πέντε διαφορετικές ομάδες της Ευρώπης ενώ μέχρι πρότινος έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Μπάκεν Μπέαρς, Χάποελ Χάιφα, Βαλτσέα, Μακάμπι Ραμάτ Γκαν και Καπιτάνες ντε Αρεθίμπο.