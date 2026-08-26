Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ ο οποίος θα βοηθάει στις προπονήσεις της ομάδας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Η ΑΕΚ ήθελε πάση θυσία παίκτη ο οποίος θα ενσωματωνόταν στην προετοιμασία της ομάδας και να έδινε τις απαραίτητες βοήθειες στην φρον λάιν.

Όπερ και εγένετο με τη «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα τον Αμερικανό φόργουορντ όπως είχε γνωστό από την προηγούμενη ημέρα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ (DeAndre Pinckney, 26 χρ., 2μ.03).

Ο Αμερικανός φόργουορντ γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2000 στο Μαϊάμι Γκάρντενς. Αποφοίτησε το 2023 από το Southern Mississippi. Την τελευταία περίοδο (2022-2023) στο NCAA είχε 12,9 πόντους και 6,6 ριμπάουντ.

Τις τελευταίες 3 περιόδους αγωνίστηκε σε 6 ομάδες. Αναλυτικά οι ομάδες και οι επιδόσεις του στην κανονική περίοδο των πρωταθλημάτων:

–Μπάκεν Μπέαρς από Δανία (15,8 πόντοι – 8,1 ριμπάουντ).

–Λε Πορτέλ από Γαλλία (7,4 πόντοι – 4,4 ριμπάουντ).

–Χάποελ Χάιφα από Ισραήλ (13,5 πόντοι – 6,5 ριμπάουντ).

–Βαλτσέα από Ρουμανία (13,6 πόντοι – 5,8 ριμπάουντ).

–Ραμάτ Γκαν από Ισραήλ (17,5 πόντοι – 7,3 ριμπάουντ).

–Αρεσίμπο από Πόρτο Ρίκο (11 πόντοι – 7,7 ριμπάουντ).

ΝτιΆντρε, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»»