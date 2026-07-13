Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο ΒCL της σεζόν 2026-27. Ξεκίνημα με ματς στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ χτυπά σε όλα τα... μέτωπα και θέλει να είναι ισχυρή στην πολύ κρίσιμη σεζόν που έρχεται στο BCL, αφού οι δύο φιναλίστ παίρνουν εισιτήριο για το ΝΒΑ Εurope. Άλλωστε οι άνθρωποι της Ένωσης έχουν καταθέσει και φάκελο εδώ και μήνες για να μπουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση και κάνουν τα πάντα για να αυξήσουν τις πιθανότητες να πάρουν μία από τις 12 μόνιμες άδειες.

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας ενημέρωσαν τους φιλάθλους πως ξεκινά αύριο (Τρίτη, 14/07) μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας των εντός έδρας αναμετρήσεων της για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γνωστό έγινε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ στους ομίλους του BCL. Αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες. Η Ένωση θα παίξει στη SUNEL Arena την 1η, την 2η και την 4η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Νικητής που θα προκύψει από τον προκριματικό

2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ

3η αγωνιστική: Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ

4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι

5η αγωνιστική: Νικητής που θα προκύψει από τον προκριματικό- ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ