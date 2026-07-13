Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως αύριο, Τρίτη 14/7 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Η ΑΕΚ δεν σταματά να ψάχνει τρόπους για την ενίσχυση του ρόστερ και χτυπά σε όλα τα μέτωπα, ψάχνοντας να ισχυροποιήσει τη θέση της ενόψει της πολύ σημαντικής σεζόν που έρχεται στο BCL, αφού οι δύο φιναλίστ παίρνουν εισιτήριο για το ΝΒΑ Εurope.

Άλλωστε οι άνθρωποι της Ένωσης εδώ και πολλούς μήνες έχουν καταθέσει τον φάκελο για το NBA Europe και κάνουν το καλύτερο δυνατό για να αυξήσουν τις πιθανότητες να πάρουν μία από τις 12 μόνιμες άδειες για τη συγκεκριμένη διοργάνωση που θα κάνει τζάμπολ τη σεζόν 2027-28.

H κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έκανω γνωστό στον κόσμο της πως ξεκινά αύριο (Τρίτη, 14/07) μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας των εντός έδρας αναμετρήσεων της για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Μέχρι και την Κυριακή (26/07), οι περσινοί κάτοχοι θα μπορούν να ανανεώσουν το περσινό Εισιτήριο Διαρκείας τους, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να γίνονται και αγορές στις διαθέσιμες θέσεις για νέους.

Από τη Δευτέρα (27/07), θα πραγματοποιούνται αγορές Εισιτηρίων Διαρκείας σε όλες τις θέσεις.

Aναλυτικά

Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ξεκινά αύριο (Τρίτη, 14/07) μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας των εντός έδρας αναμετρήσεων της «Βασίλισσας» για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Προμηθευόμαστε Εισιτήριο Διαρκείας για να στηρίξουμε την Ομάδα μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Φίλες και Φίλοι της ΑΕΚ,

το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει. Η «Βασίλισσα» διεκδικεί τη θέση της στη νέα εποχή. Και θα είναι παρούσα στη νέα εποχή, όπως από την πρώτη στιγμή σας είχαμε προαναγγείλει, ήτοι από την Πρωτοχρονιά του 2026.

Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε το ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ όλοι μαζί.

Όλοι μαζί στηρίζουμε το «Σπίτι» μας, που παραμένει η δύναμή μας, με την αγορά Εισιτηρίων Διαρκείας.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Μέχρι και την Κυριακή (26/07), οι περσινοί κάτοχοι θα μπορούν να ανανεώσουν το περσινό Εισιτήριο Διαρκείας τους, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να γίνονται και αγορές στις διαθέσιμες θέσεις για νέους.

Από τη Δευτέρα (27/07), θα πραγματοποιούνται αγορές Εισιτηρίων Διαρκείας σε όλες τις θέσεις.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Για την ΑΕΚ BC τα χαμόγελα των παιδιών και η παρουσία τους στο γήπεδο συνιστούν βασική προτεραιότητα. Γι’ αυτό καλούμε όλες τις οικογένειες να αξιοποιήσουν τα οικογενειακά πακέτα στις προνομιακές τιμές για τα Τμήματα AEK CLUB , EXECUTIVE και BASELINE (Η παραπάνω προσφορά ισχύει για παιδιά έως 17 ετών).

*περιορισμένος αριθμός ανά κατηγορία

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΜΕΑ: Για την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας στο Τμήμα 14 στην τιμή των 100€ είναι υποχρεωτική η προσκόμιση φωτοτυπίας της βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. και για το συνοδό 50% έκπτωση από την αρχική του τιμή.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μέσω Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aekbc.gr και www.more.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση Τμήματος Εισιτηρίων: [email protected]

Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της AEK BC: 210 6896793. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:30

MORE (VIVA) τηλεφωνικό κέντρου: 211 7700000. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 18:00

ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Με κάρτες

• Πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκδότριας Τράπεζας και με έως 5 άτοκες δόσεις για τις αγορές Ιουλίου, 4 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ.

• Χρεωστικές κάρτες (Visa, Mastercard)

• Προπληρωμένες κάρτες (Visa, Mastercard)

* σύμφωνα µε τους κανονισμούς της εκδότριας Τράπεζας

Για περισσότερες πληροφορίες: Season ticket Court