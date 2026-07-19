Αγγελόπουλος: «Θα ενσωματώσουμε ξενοδοχείο στην αθλητική εγκατάσταση της Sunel Arena»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος προχώρησε σε μία αποκαλυπτική δήλωση που αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ, τη Sunel Arena.

Η ΑΕΚ έχει μετατρέψει τη Sunel Arena σε ένα εξαιρετικό γήπεδο και μία έδρα που δημιουργείται «καυτή» ατμόσφαιρα από τους φίλους της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, φαίνεται ότι σχεδιάζει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Sports & Tourism Summit, είπε ότι θα δημιουργηθεί ξενοδοχείο στη Sunel Arena.

Όσα είπε ο Μάκης Αγγελόπουλος

«Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη πραγματική αξιοποίηση ολυμπιακού ακινήτου στη χώρα. Ήταν μια δύσκολη άσκηση. Στον Έλληνα φορολογούμενο κόστιζε 650.000€ για να παραμένει κλειστό. Το αναβαθμίσαμε σε έναν εντυπωσιακό βαθμό και τώρα ο στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε.

Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την δημιουργία ενός νέου προορισμού. Δημιουργούμε έναν νέο οικογενειακό προορισμός, με έμφαση και στον τουρισμό, αλλά και στο "edutainment", δηλαδή εκπαίδευση και διασκέδαση.

Στο κομμάτι του τουρισμού, σε λίγο καιρό θα ανακοινώσουμε μια συνεργασία με μία παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων, για να ενσωματώσουμε ένα ξενοδοχείο στην αθλητική εγκατάσταση - θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός».