Έντονο είναι το ενδιαφέρον για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27, καθώς ο κόσμος της ΑΕΚ ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της ΚΑΕ για τα διαρκείας στις πρώτες μέρες της διάθεσής τους.

Την περασμένη Τρίτη (14/7) η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστή την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27!

Αν μη τι άλλο στην Ένωση θεωρούν πολύ κρίσιμη την ερχόμενη χρονιά, ειδικά όσον αφορά τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League, και αυτό διότι ετοιμάζεται να μπει στην ζωή του ευρωπαϊκού μπάσκετ το NBA Europe από την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

Οι φίλοι της ομάδας ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των «κιτρινόμαυρων» καθώς παρατηρείται έντονη κινητικότητα στα εισιτήρια διαρκείας από τις πρώτες, κιόλας, μέρες της κυκλοφορίας τους. Κάτι που έχει ικανοποιήσει τους ιθύνοντες της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν.

Να σημειωθεί ότι οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Σάκοτα έχουν ανάγκη να ζήσουν τη SUNEL Arena, στην ίδια ακριβώς ένταση όπως και στα προπερσινα ματς με Ναντέρ και στο Final Four, αλλά και στα περσινά playoffs με Μπανταλόνα, τότε που η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική.