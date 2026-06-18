Ο πολύπειρος Τσους Βιντορέτα άλλαξε ομάδα στην Ισπανία και μετά από 8 χρόνια στην Τενερίφη, θα βρίσκεται στον πάγκο της Μάλαγα.

Ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του BCL άλλαξε... στέγη. Ο Τσους Βιντορέτα άφησε την Τενερίφη μετά από 8 χρόνια.

Ο έμπειρος Ισπανός head coach ανακοινώθηκε από τη Μάλαγα και διαδέχεται τον Ίμπον Ναβάρο που συνεχίζει στον Eρυθρό Αστέρα.

Στον πάγκο της Τενερίφης κατάφερε να πανηγυρίσει δύο φορές την κατάκτηση του Basketball Champions League, ενώ πήρε και ισάριθμα Διηπειρωτικά Κύπελλα.

Την σεζόν που τελείωσε ο Βιντορέτα με την Τενερίφη έφτασε στο Final Four εκεί όπου αποκλείστηκε από τη Ρίτας στον ημιτελικό, ενώ η νέα του ομάδα, η Μάλαγα έμεινε εκτός από την ΑΕΚ του Σάκοτα στον άλλο ημιτελικό.

To 2025 αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του BCL, ενώ φέτος πήρε το βραβείο του προπονητή της δεκαετίας στην διοργάνωση. Ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν εκείνος που αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν για το 2026 για την πορεία του με την ΑΕΚ.