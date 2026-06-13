Η Μπαρτσελόνα με αντεπίθεση διαρκείας επικράτησε (85-76) της Τενερίφης εκτός έδρας και με 3-0 στους ημιτελικούς πήρε την πρόκριση στους τελικούς της Endesa League.

Το «εισιτήριο» για τους τελικούς πήρε η Μπαρτσελόνα κερδίζοντας (85-76) την Τενερίφη εκτός έδρας και με «σκούπα» (3-0) προκρίθηκε στους τελικούς της Endesa League (ACB)!

Οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ παρότι βρέθηκαν πίσω ακόμη και με 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και πρώτα μείωσαν σε 58-56 (στο 30’) και στη συνέχεια με το επιμέρους 18-29 μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους Καταλανούς ήταν ο Ουίλ Κλάιμπερν με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ, πολύτιμες λύσεις έδωσαν ακόμη οι Κέβιν Πάντερ και Νίκολας Λαπροβίτολα με 17 και 13 πόντους αντίστοιχα. Από την ομάδα των Καναρίων Νήσων ο Μαρσελίνιο Χουέρτας είχε 17 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Κέβιν Γιέμπο είχε 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Πλέον, η Μπαρτσελόνα θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος από το ζευγάρι Βαλένθια-Μπανταλόνα, εκεί όπου η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-34, 58-56, 76-85.