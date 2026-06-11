Η ΑΕΚ δεν επηρεάζεται από τα μπάτζετ του Άρη και του ΠΑΟΚ που ανέβηκαν φέτος και θα προσπαθήσει με υπομονή και πλάνο να είναι και πάλι διεκδικήτρια τίτλων με μεγάλο στόχο το ΝΒΑ Εurope!

ΠΑΟΚ και Άρης ανέβασαν τα μπάτζετ τους ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας στην άκρη του πάγκου Τρινκιέρι και Σπανούλη αντίστοιχα. Πατάνε πιο γερά στα πόδια τους και η Θεσσαλονίκη θα είναι στις επάλξεις.

Όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται στη συμπρωτεύουσα, δεν επηρεάζουν την ΑΕΚ. Αρκετός κόσμος της Ένωσης γκρινιάζει, ειδικά μετά την αποχώρηση του Γκρέι και του Χαραλαμπόπουλου. Ωστόσο η Βασίλισσα δεν αγχώνεται από τον θόρυβο γύρω της και δεν θα προχωρήσει σε κινήσεις εντυπωσιασμού για να κάνουν απλά... γκελ στα social media. Θέλει να... μιλήσει στο γήπεδο, πετυχαίχοντας για άλλη μια σεζόν στην επιλογή των παικτών.

Η Ένωση έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πως έχει το know how για το πως θα είναι ανταγωνιστική και το πως θα φτάνει μακριά στο BCL, ενώ δίνει την μάχη της για να βρίσκεται μέσα στο NBA Europe.

Ο μεγάλος στόχος του ΝΒΑ Europe και η κατάκτηση του BCL

Η Ένωση δεν θα παίξει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Το μόνο που νοιάζει την ομάδα είναι με σταθερά βήματα να παλέψει για άλλη μια σεζόν σε όλους τους στόχους και να φτάσει μακριά στo ΒCL. Ξεκάθαρος στόχος είναι η κατάκτηση του BCL.

Το μπάτζετ θα είναι ψηλότερο από τη σεζόν που τελείωσε με στόχο την κούπα που δεν πήρε φέτος στην Ευρώπη. H ΑΕΚ δεν θα φύγει ούτε στιγμή από το πλάνο της. Άλλωστε έχει την τεχνογνωσια και την εμπειρία να ζυγίζει καταστάσεις και να φτιάχνει μια ανταγωνιστική ομάδα. Να παλεύει, να μάχεται. Πολλοί την έχουν καταδικάσει ότι θα είναι σίγουρα 5η, στο τέλος όμως ξυρίζουν τον γαμπρό. Και τις τελευταίες σεζόν η ΑΕΚ έκανε αρκετό κόσμο να καταπιεί τη γλώσσα του.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα είναι στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την Ένωση. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθέναν τον οργανισμό.

Στα... χέρια του αναδείχθηκαν αρκετοί παίκτες όπως ο Σίλβα, ο Γκρέι, ο Μπάρτλεϊ, αλλά και ο Χόλντεν στο παρελθόν. Στην επιλογή των ξένων σπάνια λαθεύει, αυτό έχει δείξει η ιστορία.

Η ΑΕΚ έχει το βλέμμα της και το μυαλό της στο NBA Europe. Αν κατακτήσει το BCL, θα μπει αυτόματα στην νέα διοργάνωση που θα κάνει πρεμιέρα την αγωνιστική περίοδο 2027-28, ενώ υπάρχει ο δρόμος των προκριματικών, αλλά και εκείνος των μόνιμων αδειών για τη διοργάνωση.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι του κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να πλησιάσει η ομάδα στο NBA Europe και έχουν αυξηθεί λίγο οι πιθανότητες, με τον ανταγωνισμό φυσικά να είναι τεράστιος, αφού πολλές ομάδες ερίζουν για μια θέση και μόνιμη άδεια.

Για την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό, τεράστιας σημασίας, ότι θα πάρει τη SUNEL Arena για τα επόμενα 49 χρόνια. Θα της παραχωρηθεί το γήπεδο για 49 χρόνια. Κάποτε η Ένωση έπαιζε μια εδώ και μια εκεί. Τώρα θα έχει το δικό της γήπεδο

Πλέον η ΑΕΚ με τις ενέργειες του Μάκη Αγγελόπουλου παίζει σε ένα... στολίδι με cube και πολλές άλλες πινελιές και θα συνεχίσει να ομορφαίνει τόσο εντός όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. Ειδικά από τη στιγμή που θα της πάραχωρηθεί και επίσημα. Άλλο ένα ατού στην προσπάθεια για το NBA Europe. Στο NBA Europe που έχει στοχεύσει για τα καλά η Ένωση.

Τον Ιούλιο θα... φορτσάρει

Για αυτόν τον λόγο τα σπουδαία στο μεταγραφικό μέτωπο θα γίνουν τον Ιούλιο. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν θα πρέπει να αγχώνονται, διοτί η Ένωση έχει εντοπίσει παίκτες και σαρώνει την αγορά για τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόταση για μεταγραφή, ωστόσο γίνονται... ζυμώσεις και είναι πανέτοιμη να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Στη λίστα για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού υπάρχει ο Τσαλμπούρης που και στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Ένωση. Απλό ενδιαφέρον, μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Τίποτα παραπάνω.

Η ΑΕΚ θα κοιτάξει με σύνεση και ηρεμία την αγορά με σκοπό να ανέβει επίπεδο φέτος και να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο ΒCL. Η Ένωση θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ φέτος σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι σίγουρο.

Μπάρτλεί, Μπράουν, Φλιώνης, Κατσίβελης και Σκορδίλης έχουν συμβόλαια και για τη νέα σεζόν. Για τον πρώτο υπάρχουν πιθανότητες για αναπροσαρμογή. Είναι πλέον ο MVP του BCL.

Aπό τους υπόλοιπους του ρόστερ η παραμονή του Νάναλι έχει χάσει πόντους και δυσκολεύει, ενώ ερωτηματικά είναι οι Φίζελ και Λεκαβίτσιους. Όλοι οι άλλοι δεν θα βρίσκονται στο ρόστερ.

Στην ΑΕΚ δεν θα βιαστούν και θα ψάξουν για όλες τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για ένα ποιοτικό ρόστερ και τη νέα σεζόν. Ο Σάκοτα και οι άνθρωποι της Ένωσης σκανάρουν την αγορά, θέλοντας η Ένωση να πάρει έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ μαζί με έναν σέντερ που θα την αλλάξουν επίπεδο και θα την κάνουν ακόμα πιο δυνατή σε σχέση με πέρυσι που έχασε από δικά της λαθη στον τελικό, ένα Κύπελλο BCL που είχε αγκαλιάσει.

Κλείνοντας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η ΑΕΚ είναι από τα σπουδαιότερα, εμπορικότερα και μεγαλύτερα brands της FIBA. Τα τελευταία δύο χρόνια διεκδίκησε τον τίτλο του BCL. Tελικό το 2025, τρίτη θέση το 2024. Το 2018 πήρε και το τρόπαιο, ενώ το 2020 ήταν φιναλίστ. Παντα εκεί, πάντα πρωταγωνίστρια. Είναι ισχυρή η θέση της στη FIBA, όμως οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να την κάνουν πιο ισχυρή.

Και αυτό θα γίνει αν αυξηθεί ο μέσος όρος εισιτηρίων για τη νέα σεζόν. Όλες οι λεπτομέρειες μετρούν για την FIBA. Θυμηθείτε τι ατμόσφαιρα είχε δημιουργηθεί την σεζόν 2024-25 στα ματς με τη Ναντέρ και στο Final Four και τη σεζόν που πέρασε με Μπανταλόνα στα playoffs, ακόμα και στο Final Four της Μπανταλόνα όπου οι φίλοι της ΑΕΚ μαζι με εκείνους της Ρίτας έκλεψαν την παράσταση.

Ευχή να δούμε αντίστοιχες ατμόσφαιρες στη SUNEL Arena και την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Oι φίλοι της ΑΕΚ, ο λαός της Βασίλισσας έχει τεράστια δυναμική και μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.