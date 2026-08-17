Ο 24χρονος σέντερ Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ και θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Στο Ελ. Βενιζέλος για λογαριασμό της ΑΕΚ αφίχθη ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ! Ο 24χρονος αθλητικός σέντερ πραγματοποίησε μια άκρως παραγωγική σεζόν με τη φανέλα της Στρασμπούρ και πλέον θα είναι άλλο ένα «όπλο στη φαρέτρα» του Ντράγκαν Σάκοτα.

Μετά και την απόκτηση του Ντέρικ Ουίλιαμς, η Ένωση ενίσχυσε περαιτέρω τη γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που έπεται. Ο παίκτης βρέθηκε στο... ραντάρ και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων όμως οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να τον κάνουν «δικό» τους.

Ο αθλητής θα υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα τεθεί στη διάθεση του Σάκοτα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δικεφάλου. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα μέτρησε 28 συμμετοχές με με 12,8 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ ανά ματς σε περίπου 27 αγωνιστικά λεπτά κατά μ.ό.