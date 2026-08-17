Η ηχηρή κίνηση της ΑΕΚ με τον Ντέρικ Γουίλιαμς δεν πέρασε απαρατήρητη από το Basketball Champions League, που καλωσόρισε τον Αμερικανό παίκτη με αρκετή φαντασία.

Ξεχάστε το Ντέρικ Γουίλιαμς! Το BCL... βάπτισε «ΝτερΑΕΚ» το νέο δυνατό μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων, τον έντυσε στα χρώματα του συλλόγου και τον καλωσόρισε στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στο X.

Ο 35χρονος πολύπειρος Αμερικανός παίκτης με πλούσια καριέρα σε Ευρώπη και NBA θα είναι και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, πλέον θα αγωνίζεται στον Δικέφαλο για την επόμενη διετία και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Το Basketball Champions League υποδέχθηκε τον Γουίλιαμς με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο, θέλοντας να δώσει έμφαση στην κίνηση της ελληνικής ομάδας, που ενισχύει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της.