Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ χτίζουν τα ρόστερ της επόμενης ημέρας. Τι έχουν κάνει μέχρι τώρα στο μεταγραφικό παζάρι και ποιες είναι οι εκκρεμότητες που θα καθορίσουν την τελική εικόνα των ομάδων;

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Άρης και ΠΑΟΚ δεν μπαίνουν σε μία νέα σεζόν απλώς με στόχο να είναι ανταγωνιστικοί, αλλά με φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσουν ταξιδεύοντάς μας σε άλλες δεκαετίες.

Οι δύο ιστορικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που συνδυάζει αυξημένα μπάτζετ, ισχυρότερες διοικήσεις, κορυφαίους προπονητές, πιο απαιτητικούς στόχους και φυσικά την παρουσία τους στο νέο, διευρυμένο EuroCup. Όπως έγινε γνωστό, η διοργάνωση αλλάζει μορφή από τη νέα χρονιά, καθώς θα συμμετέχουν 32 ομάδες χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους των οκτώ. Οι 16 καλύτερες θα προκρίνονται στα playoffs, με φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς σε σειρές best-of-three, κάτι που αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις σε βάθος ρόστερ και ποιότητα.

Μάλιστα, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο διεθνών δημοσιευμάτων ως μία από τις ομάδες που εξετάστηκαν σε θεωρητικό επίπεδο για ενδεχόμενη αντικατάσταση της Μονακό στην EuroLeague μαζί με την Μπεσίκτας ανεξάρτητα από το αν το σενάριο ήταν εφικτό, αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της δυναμικής που έχει αποκτήσει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη, έναν προπονητή EuroLeague με στόχους και φιλοδοξίες αποτελεί πολύ θετικό προάγγελο για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης καλούνται να χτίσουν ομάδες που θα έχουν βλέψεις διάκρισης σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε τον κορμό και ψάχνει το τελευταίο μεγάλο κομμάτι

Το μεγαλύτερο κέρδος του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που πραγματοποίησε, αλλά το γεγονός ότι κατάφερε να διατηρήσει σημαντικά κομμάτια του περσινού κορμού με την άφιξη φυσικά και του Αντρέα Τρινκιέρι στην άκρη του πάγκου.

Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε την κούρσα από την Παρτίζαν για την υπογραφή του Νικ Καλάθη και ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια της με έναν εκ των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Euroleague. Ο Κλίφορντ Ομορούγι συνεχίζει στα ασπρόμαυρα, όπως και ο Νίκος Περσίδης, ενώ ο Τρέβορ Χάτζινς αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Λε Μαν και αναμένεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η προοπτική παραμονής του Μπριν Ταϊρί με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο με τη συνάντηση του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκιέρι να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του θετικού κλίματος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η τελευταία προσθήκη είναι αυτή του Ραϊκουάν Γκρέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ άφησε την ΑΕΚ μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην Αθήνα και μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη με συμβόλαιο έως το 2028.

Παρά το γεγονός ότι ο κορμός έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν ότι λείπει ένα βασικό κομμάτι από το παζλ. Η προτεραιότητα αφορά έναν βασικό small forward, έναν παίκτη που θα καλύψει τη θέση «3» και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο rotation του Τρινκιέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Δικέφαλος είναι διατεθειμένος να διαθέσει σημαντικό ποσό για την απόκτησή του, καθώς πρόκειται για τη μεταγραφή που θα κλείσει ουσιαστικά το βασικό αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

ΠΑΟΚ - ΡΟΣΤΕΡ ΘΕΣΗ ΠΑΙΚΤΕΣ Γκαρντ Καλάθης, Μάρκους Φόστερ, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς, Μπαζίνας, Ταϊρί Φόργουορντ Γκρέι, Χουγκάζ, Περσίδης Σέντερ Ομορούγι, Μουρ, Αλεξάντερ, Κακλαμανάκης

Ο Άρης χτίζει από την αρχή και περιμένει τις κρίσιμες αποφάσεις

Στον Άρη η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι «κίτρινοι» προχώρησαν σε ολική αναδιάρθρωση του αγωνιστικού σχεδιασμού και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφεραν να πραγματοποιήσουν κινήσεις που άλλαξαν τα δεδομένα με τη μεγαλύτερη φυσικά εκείνη της πολυαναμενόμενης άφιξης του Βασίλη Σπανούλη. Οι συμφωνίες με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, Άνταμ Μοκόκα, Κεμ Μπιρτς και Ι Τζέι Λιντέλ έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Άρης στοχεύει ξεκάθαρα στη διάκριση.

Παράλληλα, στον Άρη περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από Έλληνες παίκτες που βρίσκονται στους δύο «αιώνιους», καθώς η διαμόρφωση του ελληνικού κορμού θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις επόμενες κινήσεις στους ξένους, ενώ την ίδια στιγμή ανοιχτό παραμένει και το θέμα με τον Αμίν Νούα.

Ο Γάλλος διαθέτει opt out για ομάδα EuroLeague μέχρι τις 5 Ιουλίου και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο Άρης έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ι Τζέι Λιντέλ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον οποίο υπήρξαν επαφές και το περασμένο καλοκαίρι.

Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που αναζητά ουσιαστικά μία κομβική προσθήκη, ο Άρης έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Οι «κίτρινοι» θέλουν ακόμη Έλληνες παίκτες για να συμπληρώσουν τον κορμό, αναζητούν ενίσχυση στην περιφέρεια, έναν ακόμη φόργουορντ και τουλάχιστον έναν παίκτη που θα μπορεί να καλύψει τις θέσεις «4» και «5». Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το επίπεδο εκτέλεσης του μεταγραφικού σχεδιασμού έμεινε αναγκαστικά πιο πίσω καθώς ο σύλλογος κυνήγησε τον μεγάλο στόχο του Σπανούλη.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς από τις απαντήσεις που θα πάρει ο Άρης σε συγκεκριμένες υποθέσεις θα εξαρτηθεί η τελική μορφή ενός ρόστερ που φιλοδοξεί να επαναφέρει την ομάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΑΡΗΣ - ΡΟΣΤΕΡ ΘΕΣΗ ΠΑΙΚΤΕΣ Γκαρντ Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Ντιμιτρίγεβιτς, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Μοκόκα Φόργουορντ Χαραλαμπόπουλος, Νούα, Λίντελ Σέντερ Τανούλης, Μπιρτς

Το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει επίπεδο με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να κινούνται ταυτόχρονα με αυξημένες απαιτήσεις και διλαθεση για επενδύσεις ξεκινώντας από την «κεφαλή» της ομάδας χτίζοντας άκρως ανταγωνιστικό κορμό.