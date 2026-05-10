Η ΑΕΚ στον τελικό κόντρα στη Ρίτας, δέχτηκε 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και 55 στο δεύτερο, χάνοντας μέσα από τα «χέρια» της την 2η κούπα του BCL στην... ιστορία της.

Σε έναν απίστευτο τελικό, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να... χαμογελάσει στο τέλος με τη Ρίτας να επιστρέφει από το -20 και να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα... πλήρωσε το κακό διάστημα στο τελευταίο δεκάλεπτο, μαζί με την ευστοχία του Σιμόνα Λουκόσιους, ο οποίος πέτυχε επτά τρίποντα εκ των οποίων τα τέσσερα στην τελευταία περίοδο.

Ένα από τα στοιχεία που πλήγωσαν σε μεγάλο βαθμό την ΑΕΚ, είναι η άμυνά της. Ο αγώνας ξεκίνησε εξαιρετικά για την «Ένωση», έχοντας τον έλεγχο και το μομέντουμ με το μέρος της, επιτρέποντας στη λιθουανική ομάδα να σκοράρει μόνο 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο!

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα έπαιξε πολύ πιεστική άμυνα στο πρώτο μέρος και ανάγκασε τους αντιπάλους του, σε λάθη και κακές επιλογές. Ωστόσο τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο ανατράπηκαν.

Η Ρίτας συνολικά σκόραρε 55 πόντους στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού, φέροντας το ματς στα ίσια, μέχρι να το στείλει στην παράταση και να πανηγυρίσει την ολική ανατροπή.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλο το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, δέχτηκε τους διπλάσιους και παραπάνω πόντους από ότι το πρώτο, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός πως στην τελευταία περίοδο δέχτηκε 35!

