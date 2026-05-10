BCL Final Four, ΑΕΚ: Το ποσό που έχασε η Ένωση λόγω της ήττας της στον τελικό
Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Άγγιξε την κούπα, αλλά η Ρίτας επέστρεψε από το -20 και έτσι η ΑΕΚ έμεινε με την δεύτερη θέση. Αυτό της κόστισε ακριβά.
Η Ένωση θα έπαιρνε 1 εκατομμύριο ευρώ αν κατακτούσε το τρόπαιο, ποσό που κατέληξε στη Ρίτας.
Η Βασίλισσα πάντως με την πορεία που έκανε μέχρι τον τελικό, είχε έσοδα συνολικά 520.000 ευρώ από τη διοργάνωση. Το να βρεθείς στον όμιλο σου δίνει 50.000 ευρώ, ενώ η πρόκριση στους 16 σου προσφέρει 70.000. Για την 8άδα προστίθενται 100.000 και το γεγονός πως τερμάτισε δεύτερη, καρπώνεται άλλες 300.000.
