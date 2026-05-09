ΑΕΚ - Ρίτας 86-92: Τα highlights του τελικού
Η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του BCL, όμως στο φινάλε κατέρευσε, αφήνοντας την Ρίτας να κάνει την μεγάλη ανατροπή από το -20, να πάει το ματς στην παράταση και εκεί να κάνει δικό της το τρόπαιο.
Οι 23 πόντοι του Νάναλι και οι 20 του Μπάρτλεϊ δεν ήταν αρκετοί για την ΑΕΚ, ενώ από την άλλη ο Λουκόσιους αναδείχθηκε MVP με 23 πόντους και 7/10 τρίποντα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν την ώρα της ανατροπής.
Το βίντεο με τα Highlights:
📺 Rytas Vilnius' miracle happened: from -20 to #BasketballCL Champions in Badalona! pic.twitter.com/qq2xmCvvHR— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 9, 2026
