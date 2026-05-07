Ο Μάκης Αγγελόπουλος έφτασε Μπανταλόνα και θα είναι για άλλη μια φορά δίπλα στην ΑΕΚ, στον ημιτελικό με τη Μπανταλόνα.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ώρα του Final Four των ημιτελικών στο Basketball Champions League έφτασε, με το «Pavelló Olímpic de Badalona» να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις μεγάλες μάχες της Πέμπτης

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα το βράδυ της Πέμπτης (22:00) και στο πλευρό της θα βρεθούν πάνω από 700 οπαδοί (μπορεί να φτάσει το νούμερο και τους 1000) που θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Έχουν έρθει με πτήσεις, ενώ αρκετοί από αυτούς έκαναν το ταξίδι οδικώς δείχνοντας την τρέλα τους για την ομάδα.

Για άλλη μια φορά όμως κοντά στην ΑΕΚ, θα είναι και ο διοικητικός ηγέτης της, Μάκης Αγγελόπουλος που έφτασε Μπανταλόνα και ετοιμάζεται για τη μάχη με τους Ανδαλουσιάνους.