Final Four ΒCL: Το Gazzetta στο shootaround της ΑΕΚ πριν τη Μάλαγα και ο αποφασισμένος Νάναλι
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Έφτασε η μέρα για τη μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL. Η Ένωση στις 22:00 θα κοντραριστεί με τη Μάλαγα στον ημιτελικό της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το shootaround της το μεσημέρι της Πέμπτης πριν τη μάχη με τος Ανδαλουσιάνους. Προσηλωμένοι όλοι στον στόχο για την πρόκριση στον τελικό.
Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν εκείνος που έφυγε τελευταίος από το παρκέ και έκανε τα σουτάκια του του για αρκετή ώρα στη μία μπασκέτα με τη βοήθεια του assistant του Σάκοτα, Μαρίνου Κωνσταντή.
