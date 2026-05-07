Το Final Four του Basketball Champions League πλησιάζει, με το «Pavelló Olímpic de Badalona» να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις ημιτελικές αναμετρήσεις στις 7 Μαΐου.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα την Πέμπτη στις 22:00, σε ένα ματς με έντονο χαρακτήρα… ρεβάνς, καθώς η «Ένωση» θέλει να πάρει εκδίκηση για την περσινή της ήττα από τους Ισπανούς.

Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 22:00 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 4.

Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρίτας Βίλνιους και την Τενερίφη είναι στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το ίδιο κανάλι.