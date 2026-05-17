Παρά την ήττα της ΑΕΚ από τον Άρη στο Game 2 των play-offs της Stoiximan GBL, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, πέτυχε τρία ρεκόρ καριέρας.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ της «Ένωσης» ήταν ο πρώτος σκόρερ στον αγώνα, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους (5/9 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 5/6 βολές), κάνοντας ρεκόρ πόντων στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς και σε εύστοχα τρίποντα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ρεκόρ πόντων έχει από το πέρασμά του στην Ιταλία και από τότε που αγωνιζόταν Πεζάρο, όταν σε ένα ματς είχε σημειώσει 33 πόντους.

Επίσης, οι 28 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης, αποτελούν νέο επίτευγμα για τον ίδιο, καθώς στο παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Άρη τη σεζόν 2017-18 είχε 16 πόντους με 20 βαθμούς αξιολόγησης.

Η φετινή καλύτερή του επίδοση ήταν οι 14, κόντρα στον Προμηθέα στη 13η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.