Η Μάλαγα αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών με τρεις παίκτες, δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά στο Final-Four του BCL.

Προβλήματα τραυματισμών με τρεις παίκτες αντιμετωπίζει η Μάλαγα, δύο ημέρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΚ (07/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα οι Νιχάντ Τζέντοβιτς, Κρις Ντουάρτε και Κίλιαν Τίλι, βρίσκονται στα «πιτς» και η συμμετοχή τους στον ημιτελικό του Final-Four με την «Ένωση» είναι αμφίβολη.

Ο τεχνικός της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του, για την κατάστασή τους, λέγοντας:

«Θα δούμε αν Τίλι μπορεί να κάνει κάτι αυτή την Τρίτη (05/05) και θα αξιολογήσουμε την πιθανότητα να τον έχουμε στις επιλογές μας, ανάλογα και με την κατάσταση των άλλων παικτών. Παράλληλα, θα δούμε πώς θα τα πάει ο Ντουάρτε με την ίωση και το χτύπημα που έχει υποστεί στο δάχτυλό του. Ο Τζέντοβιτς θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για διερευνήσουμε την κατάστασή του.

Αν όλα πάνε καλά, θα το συζητήσουμε μαζί του, καθώς θέλει να προσπαθήσει να ενσωματωθεί στην ομάδα, αλλά υπάρχει πολύ υψηλό ρίσκο. Θα αναζητήσουμε 12 παίκτες που είναι σε φόρμα και διαθέσιμοι και θα δώσουμε μάχη μαζί τους».