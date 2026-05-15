Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη με 87-81 χωρίς να χάσει ποτέ το προβάδισμα.

Η «Ένωση» κλήθηκε να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Basketball Champions League, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα και πλέον απέχει μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά.

