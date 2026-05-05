ΑΕΚ: Με Νάναλι «παρών» στο Final Four του BCL

Νίκος Καρφής
nunnali_eurokinisi

Ο Τζέιμς Νάναλι θα δώσει κανονικά το «παρών» με την αποστολή της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα, ενόψει του Final-Four του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ θα αναχωρήσει για Ισπανία το απόγευμα της Τρίτης (05/05), έχοντας πραγματοποιήσει μεσημεριανή προπόνηση στη «SUNEL Arena», με τον Τζέιμς Νάναλι να δίνει το «παρών» στην Μπανταλόνα.

Συγκεκριμένα ο παίκτης της «Ένωσης» δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL, κόντρα στον Ολυμπιακό, λόγω διαστρέμματος, ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για τον Ντράγκαν Σάκοτα στο Final Four.

Η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four (07/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta) και σε περίπτωση πρόκρισης στον μεγάλο τελικό, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.

