ΑΕΚ: Με Νάναλι «παρών» στο Final Four του BCL
Η ΑΕΚ θα αναχωρήσει για Ισπανία το απόγευμα της Τρίτης (05/05), έχοντας πραγματοποιήσει μεσημεριανή προπόνηση στη «SUNEL Arena», με τον Τζέιμς Νάναλι να δίνει το «παρών» στην Μπανταλόνα.
Συγκεκριμένα ο παίκτης της «Ένωσης» δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL, κόντρα στον Ολυμπιακό, λόγω διαστρέμματος, ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για τον Ντράγκαν Σάκοτα στο Final Four.
Η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four (07/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta) και σε περίπτωση πρόκρισης στον μεγάλο τελικό, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.
