Φλιώνης στο Gazzetta: «Η φετινή ΑΕΚ μπορεί να το πάει μέχρι το τέλος»

Ο Δημήτρης Φλιώνης μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στη διαφορά του φετινού ρόστερ που τον κάνει να αισιοδοξεί ενόψει Final Four, ενώ αναφέρθηκε στον χαρακτήρα που βγάζει η ΑΕΚ μέσα στα ματς.

Μετράμε αντίστροφα για το τζάμπολ στον ημιτελικό (7/5, 22:00) της ΑΕΚ με την Μάλαγα στο Final Four του BCL. Η Ένωση θέλει να πάρει... εκδίκηση για τον φετινό αποκλεισμό και να κλείσει εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Δημήτρης Φλιώνης είναι ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο πιο παλιός της ομάδας και φυσικά ήταν στο ρόστερ και πέρυσι, με την ομάδα του Σάκοτα να τερματίζει τρίτη. Ένα πολυεργαλείο που καταθέτει πάντα την ψυχή του στο παρκέ για το καλό του συνόλου.

Ένα παιδί που δίνει τρομερή ενέργεια και στις δύο μεριές του παρκέ, αναλαμβάνοντας και ειδικές αποστολές στην άμυνα, παίρνοντας συνήθως τον κορυφαίο περιφερειακό του αντιπάλου, κάτι που έγινε και με τον Ρούμπιο κόντρα στη Μπανταλόνα. Πάντα έτοιμος να... κλειδώσει τον προσωπικό του αντίπαλο.

Ο Έλληνας γκαρντ μίλησε στο Gazzetta και έδειξε την εμπιστοσύνη του στην ομάδα, αναφέροντας πως έχει στοιχεία να το πάει μέχρι τέλους στο φετινό BCL. Ξεχώρισε τον χαρακτήρα της Βασίλισσας που την έχει οδηγήσει σε πολλές ανατροπές, ενώ φανέρωσε την περηφάνια του που είναι αρχηγός της ΑΕΚ.

Για το τελευταίο τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό και αν προετοίμασε την ΑΕΚ για τα μεγάλα ματς του Final Four: «Σίγουρα είναι ένα καλό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό ενόψει των ματς που έρχονται στο Final Four. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι φέτος γενικά έχει ανέβει το επίπεδο στην Α1, αλλά στην Μπανταλόνα περιμένουμε δύο φορές πιο σκληρό παιχνίδι κόντρα στη Μάλαγα. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω πως η ένταση και το physicality και το διακύβευμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, πιο σκληροί».

Για το αν το φετινό ρόστερ της ΑΕΚ είναι πιο γεμάτο και ποιοτικό σε σχέση με πέρυσι: «Εντάξει, σίγουρα οι ομάδες είναι διαφορετικές και έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Αλλά νομίζω η ομάδα η φετινή έχει τα στοιχεία που μπορεί να σε πάνε μέχρι το τέλος. Έχει την ένταση, την αθλητικότητα, την επαφή. Αυτό που χρειάζεται είναι τώρα το πάθος, η συγκέντρωση, καθαρό μυαλό και εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο και στο πλάνο.

Για το αν είναι έξτρα κίνητρο για την Ένωση που αντιμετωπίζει τη Μάλαγα, η οποία την είχε αποκλείσει στον περσινό ημιτελικό: «Σίγουρα υπάρχει κίνητρο, απλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Κοιτάμε τον εαυτό μας, βλέπουμε τον αντίπαλο εννοείται, αλλά δεν σκεφτόμαστε παραπάνω. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε παραπάνω πράγματα. Πρέπει απλά να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει.

«Κυνηγάμε κάθε χρόνο αυτήν την νοοτροπία»

Είσαι ένα από τα παιδιά που παλεύουν για την κάθε μπάλα, όπως είναι και ο χαρακτήρας της ΑΕΚ και πέρυσι και φέτος. Δεν παρατάει ποτέ ματς και έχει κάνει τεράστιες ανατροπές. Θεωρείς ότι είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία για την πορεία μέχρι το Final Four; «Σίγουρα είναι ένα χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο κυνηγάμε κάθε χρόνο, αυτήν την νοοτροπία. Και είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να κυνηγήσει η ομάδα στόχους. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι κάθε αθλητής μας το έχει. Και όλοι μαζί βγάζουμε αυτό το σύνολο»

Για το αν είναι το όνειρο του σαν αρχηγός της ΑΕΚ να σηκώσει την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία της ομάδας: «Εννοείται πως θέλω να ζήσω κάτι τέτοιο. Τιμή μου που είμαι αρχηγός της ΑΕΚ»