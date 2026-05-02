Οι άνθρωποι του BCL μετρούν αντίστροφα για το Final Four (7-9 Μάη), με τους παίκτες της ΑΕΚ να κλέβουν την παράσταση.

Εντυπωσιακή φωτογράφιση έκανε η ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο, ενόψει του Final-Four του Basketball Champions League.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα, φωτογραφήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θυμίζοντας τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, εκεί όπου το1968 η Βασίλισσα σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, κόντρα στη Σλάβια Πράγας και πρώτο ευρωπαϊκό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.

Φαίνεται πως οι άνθρωποι του BCL έχουν πάθει πλάκα με την συγκεκριμένη φωτογράφιση που πρωταγωνίστησαν Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Νάναλι και Φλιώνης. Το BCL μέτρησε αντίστροφα, αφού μένουν 5 μέρες πριν την έναρξη του Final Four και η ΑΕΚ έχει την τιμητική της

Η Ένωση θα παίξει με τη Μάλαγα στα ημιτελικά του BCL (07/05, 22:00) και σε περίπτωση νίκης θα παίξει στον μεγάλο τελικό (9/5) με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.

