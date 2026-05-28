Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Με δύο σημαντικές απουσίες οι «ερυθρόλευκοι»

Mε δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (20:15) στο κατάμεστο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες θα γιορτάσουν την κατάκτηση της EuroLeague και θα αποκαλύψουν το λάβαρο της μεγάλης επιτυχίας στο κοινό τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τόσο τον Εβάν Φουρνιέ, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ από το ματς κόντρα στην Ένωση.

Η 12άδα των Πειραιωτών: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου.

