Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Με δύο σημαντικές απουσίες οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (20:15) στο κατάμεστο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες θα γιορτάσουν την κατάκτηση της EuroLeague και θα αποκαλύψουν το λάβαρο της μεγάλης επιτυχίας στο κοινό τους.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τόσο τον Εβάν Φουρνιέ, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ από το ματς κόντρα στην Ένωση.
Η 12άδα των Πειραιωτών: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου.
